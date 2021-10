Amazon, l’inchiesta di Reuters: il colosso trucca il suo motore di ricerca e copia i prodotti dei concorrenti

Amazon sotto accusa: il motore di ricerca interno è truccato per mostrare i prodotti dell’azienda a discapito degli altri brand. Ma non solo, il colosso studierebbe anche i dati delle vendite per copiare e cannibalizzare i prodotti di successo della concorrenza. Sono queste le accuse – gravissime – mosse dall’agenzia di stampa Reuters ad Amazon. Accuse che poggiano interamente su alcuni documenti interni – incluse diverse email – di Amazon.

Un segreto di pulcinella? Sarà, intanto Amazon ha sempre negato di utilizzare il controllo che ha sulla sua piattaforma per avvantaggiare i suoi prodotti e azzoppare quelli dei venditori indipendenti.

Nei documenti ottenuti da Reuters – per la prima volta – si legge chiaramente come i dipendenti di Amazon India abbiano reiteratamente utilizzato una feature chiamata ‘search seeding’ per assicurarsi che i prodotti Amazon Basic finiscano sempre nelle prime tre posizioni dei risultati di ricerca.

Reuters avrebbe anche ottenuto le prove di un programma di ricerca interno di Amazon, creato con lo scopo di monitorare e studiare i prodotti della concorrenza di maggiore successo, in modo da poterli copiare. Questo programma di ricerca, continua l’inchiesta di Reuters, sarebbe stato supervisionato da almeno due dirigenti di alto livello di Amazon India.

Amazon non si limita ad individuare i prodotti più venduti dalla concorrenza: usa anche l’immenso patrimonio di dati in suo possesso per scoprirne le criticità – ad esempio guardando il tasso di restituzioni – in modo da migliorarli e uscire sul mercato con un prodotto ancora migliore, o comunque più efficace in termini di vendite.

Amazon oggi è già sotto indagine per presunti comportamenti anticoncorrenziali. Parte dell’indagine riguarda proprio la vendita dei prodotti AmazonBasics.