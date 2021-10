Venom: La Furia di Carnage, Andy Serkis in un misterioso video per PlayStation

Il primo ottobre è uscito, negli USA, Venom: La Furia di Carnage, che arriverà nelle sale nostrane domani: nel frattempo, un piccolo mistero sta facendo impazzire la comunità dei videogiocatori, in particolare gli utenti di PlayStation. Il noto attore e regista Andy Serkis, che ha diretto il nuovo film su Venom, è protagonista di un bizzarro video ufficiale (ma visionabile solo tramite link) sul canale YouTube di PlayStation.

Congratulazioni per aver guadagnato il tuo Trofeo di Platino, è una bella conquista! Ben fatto.

Tutto qui. Il video è stato caricato il 7 ottobre, senza descrizione di sorta, e senza possibilità di commentare. Non si sa se è parte di un concorso o di qualche campagna pubblicitaria non ancora partita.

Serkis, parlando di Trofeo di Platino, si riferisce naturalmente all’achievement tipico dell’ecosistema PlayStation, che prevede praticamente per tutti i giochi degli obiettivi sbloccabili divisi in più categorie a seconda della difficoltà di ottenimento: bronzo, argento e oro. I trofei di Platino sono i più rari in assoluto perché certificano di aver precedentemente sbloccato tutti gli altri del gioco in questione. Il problema è che… non c’è nessun gioco recente che prevede la sua presenza: l’ultimo è stato Marvel vs. Capcom: Infinite, nel 2017. Certo, sarà presente in Spider-Man 2, ma il titolo non ha ancora neanche una data d’uscita. Chissà.

