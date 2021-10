The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey nelle nuove foto dal set

Ecco alcun foto dal set di The Last of Us che mostrano Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei personaggi protagonisti della serie TV.

Le foto dal set di The Last of Us che sono trapelate online ci permettono di avere un’idea del look che i personaggi interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey avranno nella serie TV. In particolare con Pascal protagonista è stata pubblicata un’immagine abbastanza nitida.

Ecco le immagini dal set di The Last of Us.

Qualche settimana fa è stata diffusa la prima immagine ufficiale dedicata al progetto. In The Last of Us vedremo Pedro Pascal che vestirà proprio i panni di Joel; Bella Ramsay farà Ellie; Gabriel Luna interpreterà il fratello più giovane di Joel, Tommy; Merle Dandridge sarà la leader dei Fireflies Marlene, lo stesso ruolo che ha interpretato anche nei videogiochi The Last of Us e The Last of Us II; Nico Parker sarà Sarah, la figlia di Joel; Murray Bartlett farà Frank e Con O’Neill sarà Bill, due sopravvissuti che vivono isolati in città; infine Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nei videogiochi, sarà il ribelle Perry.

La serie TV è realizzata da HBO, ed è tratta dalla popolare serie videoludica di The Last of Us.