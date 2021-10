Open diventa fact-checker ufficiale di Facebook, premiato il quotidiano online di Mentana

Open, il quotidiano online fondato da Enrico Mentana, collaborerà al fact-checking di Facebook. La sotto-redazione di fact-checker coordinata da David Puente ha ricevuto l’approvazione dell’ente indipendente ‘International Fact-Checking Network’.

I giornalisti di Open si aggiungono così a quelli di Pagella Politica, già partner di Facebook dal 2018 per il contrasto alla disinformazione online.

