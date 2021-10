Alien: per Ridley Scott la serie TV non può essere al livello del film originale

Ridley Scott è il padre di Alien, e, nonostante sia coinvolto nella serie TV dedicata, il regista ha voluto rivendicare l’importanza del film originale, ed il fatto che non potrà mai essere paragonabile a nessun’altra produzione, telefilm compreso.

Parlando con il The Independent Ridley Scott ha semplicemente dichiarato che, nonostante sia coinvolto nella produzione della serie TV su Alien, il telefilm e “nessun altro progetto si potranno mai paragonare al primo film”. E del resto sarà difficile eguagliare la bellezza e la carica di tensione ed orrore del primo Alien.

A realizzare la serie TV sarà Noah Hawley. Qualche tempo fa lo stesso Hawley aveva rivelato alcuni particolari sul progetto, tra cui il fatto che non ci sarà Ripley:

Non sarà una storia incentrata sul personaggio di Ripley- ha detto- Lei è uno dei migliori personaggi cinematografici di sempre, e penso che la sua storia sia stata raccontata in maniera perfetta, e non vorrei incasinarla. Questa serie TV sarà ambientata sulla Terra. Questo perché le storie di Alien parlano sempre di personaggi in trappola, magari in una prigione, o su una nave spaziale. Perciò ho pensato che sarebbe interessante l’idea di alzare un po’ il tiro, e chiedermi “Cosa succederebbe se non si riuscisse a contenere l’espansione?”