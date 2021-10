Un pettirosso di nome Patty: trailer del nuovo film d’animazione Aardman per Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Un pettirosso di nome Patty, film d'animazione targato Aardman in arrivo sulla piattaforma il 24 novembre.

Un pettirosso di nome Patty è uno speciale natalizio di Aardman Animations, i produttori di Galline in fuga, Wallace & Gromit e Shaun, vita da pecora: arriverà su Netflix il 24 novembre. Nel frattempo, la piattaforma ha pubblicato online il trailer del film, che vi proponiamo sia in versione italiana che in quella originale.

Questa la sinossi ufficiale:

Mentre è ancora nell’uovo, Robin rotola inavvertitamente in una discarica e viene adottata da un’affettuosa famiglia di topi. Quando cresce, le differenze diventano sempre più evidenti. Così Robin decide di organizzare la rapina delle rapine per dimostrare alla sua famiglia di essere una brava topina, ma finisce per scoprire la sua vera natura.

Leggi anche: