Dimentica un apostrofo su un post di Facebook, ora rischia di dover pagare 180.000$

Una svista grammaticale su Facebook rischia di costare carissimo ad un uomo australiano. Il suo ex datore di lavoro lo querela per diffamazione.

Si dimentica l’apostrofo e il suo post su Facebook finisce al centro di una causa per diffamazione. È successo ad un uomo australiano, che ora a causa della svista – ammesso che di reale svista si parli – rischia di dover pagare 180.000 dollari.

Il protagonista di questo incubo, un uomo australiano, si chiamaAnthony Zadravic e attualmente lavora come agente immobiliare. Zadravic aveva scritto un post contro il suo precedente datore di lavoro, accusandolo di non avergli pagato i contributi.

Oh Stuart Gan!! Selling multi million $ homes in Pearl Beach but can’t pay his employees superannuation. Shame on you Stuart!!! 2 yrs and still waiting!!!

si legge nel post oggetto della controversia, che per fini di chiarezza lasciamo in originale.

Tutto ruota attorno all’uso della parola employees, cioè “dipendenti”. Al plurale. Zadravic – sostengono i legali della parte attrice – non si è limitato ad accusare il suo ex datore di lavoro di un comportamento scorretto nei suoi confronti, ma lo avrebbe accusato, tra le righe, di non pagare i fondi per la pensione a tutti i suoi dipendenti. Da una parte un singolo ritardo che potrebbe essere sintomo di una svista o di una difficoltà momentanea dell’azienda, dall’altra l’omissione di versare i contributi sistematicamente a tutti i dipendenti dell’azienda. Le due condotte, chiaramente, non hanno la stessa gravità.

Zadravic si è difeso sostenendo di essersi dimenticato un apostrofo: non employees, ma employe’s. Dipendente al singolare con genitivo sassone: “Si è comprato una villa ma non può pagare la superannuation di un dipendente“.

Il significato cambia e di molto, sottolinea il giudice che dovrà decidere sul caso:

Non riuscire a pagare la pensione di un dipendente potrebbe essere un evento sfortunato, non pagare tutti i dipendenti verosimilmente è un atto deliberato.

Il grave errore grammaticale potrebbe costare a Zadravic oltre 180.000$. Un motivo in più per rileggere due volte quello che si scrive.