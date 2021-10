YouTube Podcast: un annuncio di lavoro anticipa la nascita di una nuova piattaforma

YouTube guarda con interesse anche al mondo dei podcast. La piattaforma sta per assumere un nuovo dirigente incaricato di “supervisionare l’offerta e l’esperienza di podcasting” di YouTube. Attualmente YouTube non offre nessun prodotto specificatamente indirizzato al mondo dei podcast.

Google, al contrario, nella sua storia ha già offerto tre diversi servizi di distribuzione di podcast: Google Listen, Google Play Music Podcast e l’attuale Google Podcast. Un eventuale YouTube Podcast andrebbe quindi a sovrapporsi con quest’ultimo servizio, forse mandandolo in pensione definitivamente.

Non è la prima volta che Google utilizza la popolarità del brand YouTube per esplorare nuovi territori – e rubare terreno alla concorrenza -, basti pensare al relativamente giovane YouTube Gaming, piattaforma per le dirette live concorrente diretto di Twitch. YouTube Music offre un servizio concorrente di Spotify e Apple Music, e la sottoscrizione al servizio è inclusa con l’abbonamento YouTube Premium.

YouTube potrebbe quindi creare una nuova sezione interamente dedicata ai podcast, accessibile direttamente dalla homepage del sito. Un servizio di questo tipo dovrà inevitabilmente scontrarsi con Spotify, che dalla sua – oltre ai contenuti gratuiti e non esclusivi – può già contare anche su molte esclusive estremamente attrattive, come il programma Joe Rogan Experience. Anche Apple e Amazon hanno delle piattaforme per l’ascolto dei podcast, con i rispettivi show in esclusiva.

Per il momento i dettagli sono ancora scarsi e fumosi, vi aggiorneremo non appena emergeranno nuove informazioni.