Timothée Chalamet rivela i consigli di un suo idolo: “No droghe pesanti, no film sui supereroi”

Alcuni grandi attori non si sono ancora cimentati coi cinecomics, e forse non lo faranno mai: parliamo di personaggi del calibro di Leonardo DiCaprio, ma tra questi, anche se si tratta di un interprete ancora molto giovane, possiamo inserire pure Timothée Chalamet, che ha raccontato di recente del consiglio datogli da un suo idolo sul non fare film sui supereroi.

Ecco cosa ha rivelato l’interprete al Time:

Uno dei miei idoli, e non posso dire di chi si tratta o altrimenti mi prenderà a calci nel sedere, la prima volta che ci siamo conosciuti mi ha preso in disparte e mi ha dato questi consigli: no droghe pesanti, e niente film sui supereroi.

Dopo queste dichiarazioni pensate si potrà comunque vedere Timothée Chalamet alle prese con un film sui supereroi? L’interprete ne aveva parlato qualche tempo fa a Variety, dichiarando di non essere “avverso a questo tipo di universi narrativi”. Si era rumoreggiato, infatti, di un suo possibile coinvolgimento in un progetto DC Comics in cui potrebbe interpretare Terry McGinnis nel live-action su Batman Beyond.

Staremo a vedere se in futuro anche Timothée Chalamet si metterà alla prova con un cinecomics.