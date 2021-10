Superman: il nuovo Uomo d’Acciaio nei fumetti è bisessuale

In Superman: Son of Kal-El #5 verrà rivelata la bisessualità di Jonathan Kent, il nuovo Uomo d'Acciaio figlio di Lois e Clark. Il fumetto sarà negli USA a novembre.

Superman: Son of Kal-El #5 rivelerà un dettaglio importante del nuovo Uomo d’Acciaio impersonificato da Jonathan Kent, il figlio di Clark Kent e Lois: il supereroe svelerà di essere bisessuale. Si tratta di un elemento narrativo già mostrato dalla DC Comics alcuni mesi fa con Tim Drake, ed ora la rivelazione arriva direttamente dalla figura più iconica della casa editrice.

Qui sotto trovate alcune immagini dedicate a Superman: Son of Kal-El #5 in cui viene mostrato Jonathan Kent assieme al reporter Jay Nakamura. Si tratta delle varie cover che verranno diffuse dedicate alla storia realizzate da John Timms.

Lo sceneggiatore della storia, Tom Taylor, ha dichiarato:

Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi, e che tutti hanno bisogno di rispecchiarsi nei loro eroi. E perciò sono veramente grato alla DC ed alla Warner per la condivisione di questa idea. Il simbolo di Superman è sempre stato un’emblema di speranza, di verità e giustizia. Oggi questo simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi ancora più persone possono rispecchiarsi nel più potente supereroe dei fumetti.

La stessa DC Comics ha diffuso una dichiarazione ufficiale in cui ha descritto la storia, sottolineando come “mentre Superman arde dal desiderio di poter salvare ed aiutare tutti, sarà Jay Nakamura a prendersi cura di lui”.

Superman: Son of Kal-El #5 sarà disponibile negli Stati Uniti il 9 novembre, mentre gli appassionati italiani potranno acquistarlo in Italia attraverso Comixology, in attesa dell’arrivo anche nel nostro Paese.