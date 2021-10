Il Signore degli Anelli: Sir Lenny Henry sarà un hobbit della tribù dei Pelopiedi

Manca ancora quasi un anno al debutto della serie tv che Amazon Prime Video sta producendo dedicata a Il Signore degli Anelli e a tutto il corpus dell’universo tolkeniano, e a tutt’oggi non sappiamo ancora molto, e abbiam visto ancora meno: l’attore britannico Sir Lenny Henry, però, ci confida il suo ruolo, dandoci qualche altra anticipazione sul ruolo degli hobbit nella serie.

[Nella serie] Sono un Pelopiede [Harfoot, in originale, ndr], perché JRR Tolkien, che era anche lui di Birmingham, tutt’a un tratto ha creato gli hobbit neri, e io sono uno di loro, è fantastico… e una cosa da tener da conto è che è un prequel rispetto all’era che abbiamo già visto nei film, si parla dei primi giorni della Contea dell’ambientazione di Tolkien. Siamo una popolazione indigena di Pelopiedi, siamo hobbit ma ci chiamiamo Pelopiedi, siamo multiculturali, in quanto una tribù e non una razza, quindi abbiamo i neri, gli asiatici e gli scuri…. perfino qualche Maori.