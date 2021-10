Google collabora con Tweet per migliorare la sua copertura delle breaking news?

Sembra che Google voglia migliorare la sua piattaforma di ricerca aggiungendo a questa la possibilità di fornire agli utenti dettagli in merito agli ultimi eventi e addirittura alle dirette, tutto ciò utilizzando Twitter. Le informazioni non sono ancora ufficiali, in quanto il tutto è stato approfondito da un report di Bloomberg, e c’è inoltre da considerare che non conosciamo ancora tutti i dettagli relativi alla questione.

Sembra che alcuni membri della compagnia abbiano confermato però il tutto, anche se non pubblicamente, e che vogliano utilizzare alcune delle feature di Twitter al fine di fornire informazioni più rilevanti e legate ai topic più in voga. Per quel che riguarda l’informazione in tempo reale, gli sforzi di Twitter sono risultati i più significativi nel corso degli anni, nonostante l’agguerritissima concorrenza, e una collaborazione del genere risulterebbe quindi tutt’altro che strana.

C’è da dire che grazie a un accordo siglato nel 2015 Google porta alcuni Tweet in cima nelle ricerche, ovviamente, nel caso in cui questi siano correlati agli argomenti oggetto della ricerca. Stando a quel che sappiamo, la nuova funzionalità dedicata alle notizie in voga dovrebbe prendere il nome di Big Moment, e pare che la stessa sia già in fase di test e migliori il ranking delle news di maggiore importanza in base ai topic più rilevanti trattati in rete.

Non so tratta di certo della prima volta in cui Google si trova a cambiare di molto il suo sistema di ricerca, considerando che variazioni di questo tipo non sono mancati in particolar modo con l’inizio della pandemia, ma siamo ancora in attesa di conferme ufficiali in merito alla questione. Attualmente infatti, né Google e né Twitter hanno confermato quanto emerso dal report di Bloomberg, ma pare che per fortuna avremo modo di scoprire ulteriori dettagli sul tutto nel giro di non troppo tempo.