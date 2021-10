Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 – Ecco il nuovo trailer

Aniplex USA ha diffuso il nuovo trailer dedicato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2 ed Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc che usciranno a dicembre e ottobre.

09—Ott—2021 / 11:22 AM

Online è disponibile un nuovo trailer dedicato a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2, anche se in realtà il filmato sarebbe un promotional reel che serve a lanciare i nuovi episodi della serie che arriveranno sul piccolo schermo il 5 dicembre, oltre a mostrare spezzoni dell’altro arco narrativo che esordirà il 10 ottobre.

Ecco il nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2.

Il filmato è stato diffuso da Aniplex USA, che ha specificato come gli episodi di Demon Slayer: Kimetus no Yaiba 2 usciranno su Funimation e Crunchyroll. Mentre il 10 ottobre, ovvero domani, arriveranno quelli di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc. Quest’ultimo è un adattamento del film animato che mostrerà però ben 70 scene inedite, mentre il primo proseguirà la storia conclusa dal film.

L’anime e il manga dal successo più travolgente nel 2020 (a dispetto anche di One Piece e L’attacco dei Giganti) è stato sicuramente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il cui lungometraggio cinematografico ha battuto ogni record in Giappone.

La serie animata, attualmente, è composta di una sola stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato, Mugen Ressha-hen (ovvero Saga del treno dell’Infinito) che è arrivato anche nel nostro Paese su Amazon Prime Video il 13 luglio dopo aver sbancato i botteghini nipponici raccontando il successivo arco narrativo. Il manga originale è opera di Koyoharu Gotouge, mentre la serie animata è dello Studio Ufotable.