AMD Radeon RX 6600: i benchmark hanno svelato le specifiche?

Il leaker del mondo tech XHL ha parlato recentemente della scheda video AMD Radeon RX 6600, particolarmente nota per via dei molti rumor che nel corso degli ultimi mesi hanno svelato alcuni possibili dettagli, anche se questa non è ancora stata neanche confermata dalla compagnia. Parliamo nello specifico di benchmark emersi che potrebbero aver confermato le specifiche tecniche del nuovo gioiellino del colosso, anche se ovviamente restiamo in attesa di avere conferma sul tutto.

Sembra che si tratterà di un dispositivo alquanto importante per AMD, che dovrebbe avere modo di fare chiarezza sulla questione già nel corso delle prossime settimane, lanciando quanto prima possibile il dispositivo. Stando ai dati emersi dovrebbe trattarsi di un device pensato esclusivamente per il gaming in 1080p, con specifiche di fascia media sia per quel che riguarda il prezzo, sia per le effettive performance del prodotto.

Il nuovo modello della compagnia dovrebbe essere basato sulla GPU Navi 23, con 1792 Stream Processors, con 8 GB GDDR6 e 32 MB di Infinity Cache. I dati possono considerarsi come quasi ufficiali, visto che sembrano emersi da dei documenti della compagnia non pubblicabili, e potrebbero quindi essere sottoscritti dal colosso nel giro di poco tempo. Stando ai test emersi, la RX 6600 si presenta con un punteggio di 8155 in Time Spy Graphics di 3D Mark, con valori peggiori delle RTX 3060 e RTX 2060 Super, anche se per il momento i dettagli della fase di prova non sono stati confermati, e si parla comunque di dati arrivati prima del rilascio.

Rispetto alla RX 6600XT, la sorella minore dovrebbe avere un clock della GPU inferiore, come vale anche per la velocità della memoria e i TDP, con risultati che dovrebbero permetterle di risultare competitiva per la fascia media, considerando il resto dell’offerta di AMD e l’agguerritissima NVIDIA.