YouTube Rewind 2021 cancellato, sembra che il format non tornerà

Lo YouTube Rewind del 2021 è stato ufficialmente cancellato da parte della piattaforma, e non ci sono buone notizie per eventuali contenuti dei prossimi anni.

Sono passati molti anni da quando YouTube ha lanciato il programma Rewind, un video annuale che si occupava di parlare di tutti gli avvenimenti più importanti avvenuti nel corso dei 12 mesi precedenti. Parliamo di filmati che hanno ottenuto molto successo a livello di semplici visualizzazioni, ma che in realtà nel corso del tempo hanno iniziato a essere poco apprezzati da parte della community. Il colosso ha infatti deciso di includere nel progetto moltissimi influencer da tutti il mondo, e non sono mancati anche creatori di contenuti che non hanno molto a che fare con la piattaforma.

Lo YouTube Rewind del 2018 è stato il video che ha ottenuto più dislike nella storia della piattaforma, per via di alcuni problemi legati alla messa in scena del tutto e a delle collaborazioni poco azzeccate che hanno affossato il contenuto. Nel corso dei successivi anni, si è optato per una lista con i migliori contenuti dell’anno, ma all’arrivo del decimo anniversario dei YouTube Rewind, un portavoce della piattaforma ha confermato però che nel 2021 non ci sarà alcun video annuale ufficiale.

Pare che il focus sarà quello di spingere i creatori a realizzare filmati di questo tipo per le proprie prospettive, e che invece YouTube si occuperà di promuovere la nuova era di questi rewind, mentre verrà comunque rilasciata una lista annuale relativa ai migliori contenuti esposti nei 12 mesi precedenti. Già lo scorso anno, lo YouTube Rewind era stato cancellato, stando a quanto dichiarato per via delle condizioni sanitare in tutto il mondo, anche se un ritorno per quest’anno era previsto da molti.

Stando al portavoce della piattaforma, sembra che nel 2021 avremo comunque modo di scoprire un’esperienza interattiva nuova di zecca, anche se non sono stati confermati i dettagli di questa, di cui forse potremo presto scoprire di più.