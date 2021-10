William Shatner confessa: “Sono Kirk ma ho paura di andare nello Spazio”

Parlando durante il New York Comic Con l’interprete William Shatner è tornato sul suo prossimo viaggio nello Spazio, ma ha ammesso di esserne terrorizzato. Shatner volerà a bordo di un razzo della Blue Origin, e sarà la persona più anziana ad andare nello Spazio.

Qui sotto trovate le parole dell’attore:

Non voglio essere la persona più anziana ad andare nello Spazio. La frase che stanno più utilizzando è ‘la nostra migliore ipotesi è che…’, ma io sto per andare su un razzo, e la migliore ipotesi è che tutto debba andare per il meglio! Questa cosa mi terrorizza, sono il Capitano Kirk ma sono terrorizzato. Diciamo che questa sensazione va e viene come una brezza d’estate. Penso che quando sarò nello Spazio metterò il mio naso al finestrino e non voglio che ci sia qualcun altro a guardare me.