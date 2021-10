iPhone SE 3 nel 2022 con A15 e senza cambiamenti al design?

Recentemente, un blog giapponese dedicato al mondo Apple, che prende il nome di Macotakara, ha parlato di dettagli relativi agli iPhone SE di terza generazione. Stando a quanto emerso, pare che non ci troveremo davanti a delle novità per quel che riguarda il design, in quanto i nuovi dispositivi dovrebbero somigliare molto a quelli già presenti nel mercato, con schermi da 4,7 pollici LCD, al contrario di quanto sembrava confermato in seguito da altre fonti.

C’è da dire che il nuovo evento Apple non ha parlato dei device in questione come molti report avevano suggerito, e non è attualmente chiara la situazione che riguarda i telefoni, visto che è per il momento necessario prendere ancora le informazioni con le pinze. Per quel che riguarda le novità però, pare che avremo a che fare con l’arrivo del chip A15 già usato per gli iPhone 13, con anche supporto al 5G. Stando al blog, come riporta 9to5Mac, la produzione dovrebbe iniziare a dicembre e il debutto sarebbe invece pianificato per la prossima primavera.

Il noto analista Ming-Chi Kuo aveva parlato tempo a dietro di uno scenario simile, specificando che il vero focus della terza generazione sarebbe stato un miglioramento delle specifiche tecniche e il supporto al 5G. Mentre i primi rumor relativi agli iPhone 14 parlano di novità che potremo conoscere solamente fra diversi mesi, questa volta è possibile che Apple faccia presto chiarezza sulla questione, anche se non sappiamo ancora se entro la fine del 2021 il colosso di Cupertino terrà un nuovo evento.

La prima serie di iPhone SE è arrivata a marzo del 2016, mentre la seconda ad aprile dello scorso anno, il che rende le informazioni relative alla finestra di lancio probabili, ma restiamo in attesa di novità da parte di Apple.