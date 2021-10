Foundation è stato rinnovato da Apple TV+ per una seconda stagione

Al momento sono usciti solo tre episodi di Foundation, ma Apple TV+ ha già deciso di rinnovare la serie per una seconda stagione. A confermare la notizia è stato lo stesso showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer attraverso alcune dichiarazioni.

Ecco le sue parole:

Sin da quando ero piccolo sognavo di vedere come sarebbero sembrati in carne e ossa Hari Seldon e Eto Demerzel. E con la seconda stagione gli spettatori appassionati vedranno un qualcosa di più del mondo raccontato da Isaac Asimov, inclusi Hober Mallow, il generale Bel Riose, e tutti gli Outer Suns. Sono contentissimo per il fatto che una nuova generazione di appassionati stia leggendo i capolavori di Asimov. Stiamo giocando una lunga partita con Foundation, e sono grato ai miei partner di Apple e Skydance che si sono affidati a me.