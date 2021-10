Firefox: la pubblicità arriva sulla barra di ricerca del browser

La pubblicità arriva su Firefox, ora quando un utente effettuerà una ricerca vedrà alcuni siti suggeriti. La novità fa parte della versione 93.0 del browser di Mozilla.

La funzione è simile all’auto-compilazione fornita da diversi browser, come Chrome. La differenza è che molti dei suggerimenti arrivano dagli inserzionisti. Le aziende possono pagare per inserire i loro siti trai contenuti suggeriti dal browser. I contenuti sponsorizzati, ad ogni modo, appaiono in fondo alla lista.

Le pubblicità appaiono esclusivamente quando si attivano i suggerimenti di ricerca, l’utente può quindi scegliere di non visualizzarle. Firefox – spiega Mozilla sul suo blog – utilizza alcuni dati, come la posizione dell’utente e le keyword ricercate, per migliorare l’esperienza d’uso del browser. “Lo facciamo con un occhio di riguardo per la tua privacy”, si legge.

Queste raccomandazioni sponsorizzate, continua Mozilla, vengono prodotte senza l’uso di dati aggiuntivi rispetto a quelli già normalmente raccolti dal browser. La Mozilla Foundation spiega anche di lavorare esclusivamente con alcuni inserzionisti che rispettano requisiti molto stringenti, soprattutto in materia di rispetto e tutela della privacy.

Scaricando la versione 93.0 di Mozilla Firefox, l’utente riceverà un avviso pop-up che suggerisce di attivare la nuova funzione di suggerimenti di ricerca. Potrà comunque disattivarla in qualsiasi momento dalle impostazioni del browser.