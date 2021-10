2 Fantasmi di troppo: trailer e foto dalla commedia di e con Nunzio & Fabio

Torna sul grande schermo il duo comico Nunzio & Paolo, che debutta anche alla regia con il loro terzo film, 2 Fantasmi di troppo, affiancati dalle attrici Enrica Guidi – che aveva già lavorato con loro per Innamorati di me – e Carlotta Rondana, oltre a due volti noti della commedia italiana: Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, che rinnova la collaborazione con il duo dopo Non è vero ma ci credo.

Sinossi

Nunzio e Paolo, uniti da una grande amicizia ma anche da un passato fatto di imprese fallimentari, nell’ennesimo tentativo di sbarcare il lunario si indebitano con uno strozzino e devono assolutamente trovare un modo per ripagarlo. Così, sfruttando le abilità tecnologiche di Nunzio, si imbarcano in un folle business nelle vesti medium improvvisati. Di casa in casa, consentono ai loro creduloni clienti di incontrare i propri cari estinti (che in realtà sono solo ologrammi), finché un giorno si ritrovano davanti due veri fantasmi, o meglio fantasmesse: Gilda e Cettina. Nunzio e Paolo sfiniscono per essere perseguitati dalle due, ma col tempo gli inziali (e inutili) tentativi di liberarsene lasceranno il posto a un’insolita storia d’amore.

Leggi anche: