Zodiac: scoperta l’identità del killer del film, il suo nome è Gary Francis Poste

A distanza di decenni dagli omicidi commessi dal serial killer Zodiac, e con un lungometraggio alle spalle che ne ha raccontato la storia nel 2007, sembra sia stata scoperta l’identità del celebre criminale: il suo nome sarebbe Gary Francis Poste. Si tratta di un uomo morto nel 2018.

Una task force di quaranta persone guidata da ex agenti dell’FBI, giornalisti ed ex militari ha rivelato la notizia parlando a FOX News. Jen Bucholtz, ex agente del controspionaggio, ha detto a FOX:

Bisogna conoscere il nome completo di Gary per decifrare gli anagrammi che ha lasciato, non penso ci possa essere un altro modo per decifrarli.

Sembra che siano state fatte della analisi forensi per risalire all’identità del killer, e ci sarebbero dei segni sulla fronte di Poste che coinciderebbero con dei profili disegnati di Zodiac. Ecco l’immagine che sta circolando a riguardo.

Il killer Zodiac ha commesso cinque omicidi tra il 1968 ed il 1969 a San Francisco, e sembra che Poste sia stato appena accostato anche ad un altro omicidio commesso nella Carolina del Sud. Il killer però avrebbe affermato di aver assassinato 37 persone.

Ricordiamo che il personaggio ha ispirato libri, film e serie TV. Oltre al lungometraggio di David Fincher intitolato Zodiac uscito nel 2007 con Robert Downey Jr., anche in American Horror Story viene utilizzato il personaggio.

Il tratto distintivo di Zodiac sono le lettere da crittografare che il killer ha inviato negli anni ai giornali, facendo così nascere un’attenzione fortissima nei suoi confronti.

Per chi volesse approfondire la storia di Zodiac, il film di Fincher è disponibile su Netflix.