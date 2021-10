The Batman – Christopher Nolan approva il film: “Pattinson è tra i più grandi attori”

The Batman ha ricevuto l’approvazione di Christopher Nolan, il regista che ha realizzato l’importante trilogia dedicata al cavaliere oscuro ha parlato del nuovo progetto, dando la sua “benedizione”, ed elogiando Robert Pattinson, interprete con cui ha già avuto modo di lavorare.

Ecco le parole del regista:

Batman è un personaggio che trae vantaggio dalle reinterpretazioni, ed in tutto ciò posso dire che Matt Reeves è un grande regista, mentre Robert Pattinson è uno dei più grandi attori.

Poche parole, ma quanto basta per far comprendere quanto anche lo stesso Christopher Nolan riconosca la presenza di grandi addetti ai lavori dietro alla produzione di The Batman. Sicuramente durante il DC FanDome saranno rivelati nuovi e importanti contenuti dedicati a The Batman, il lungometraggio DC Comics più atteso.

Nel cast del film troviamo, oltre al personaggio protagonista interpretato da Robert Pattinson, anche Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle / Catwoman, Paul Dano che interpreta L’Enigmista, Colin Farrell che veste i panni di Oswald Cobblepot / Il Pinguino, John Turturro che fa il boss della mafia e Jeffrey Wright che sarà James Gordon.

The Batman uscirà al cinema il 5 marzo 2022.

