Ron – Un amico fuori programma: una clip, uno spot e il nuovo poster

La nuova avventura d’animazione targata 20th Century Studios e Locksmith Animation, Ron – Un amico fuori programma, arriverà il 21 ottobre, preceduta da un evento speciale ad Alice nella Città. Arrivano oggi online il nuovo poster del film, una clip in lingua originale (“Insert Registered Name”) e uno speciale spot italiano.

Ron – Un Amico Fuori Programma è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie, e di Ron, il suo nuovo dispositivo tecnologico che cammina, parla, si connette e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia. Il film verrà presentato come evento speciale in anteprima ad Alice nella Città il prossimo 15 ottobre.

