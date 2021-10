Riconoscimento facciale, il Parlamento Europeo approva una risoluzione per vietarlo

Il Parlamento Europeo si schiera per un divieto dell’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. La risoluzione, approvata con una maggioranza schiacciante, chiede anche il divieto di utilizzo di tecnologie cosiddette predittive – l’uso delle IA per profilare le persone come potenziali criminali anche se sono incensurate.

«È una vittoria immensa per i cittadini europei», ha commentato con soddisfazione l’eurodeputato bulgaro Petar Vitanov, primo firmatario della risoluzione. La risoluzione dà anche l’endorsement del Parlamento EU ad una bozza della Commissione Europea per il divieto di introdurre in Europa sistemi di credito sociale analoghi a quello in vigore in Cina.

Il voto del Parlamento – come per tutte le risoluzioni – non è vincolante, si limita a dare un forte segnale degli indirizzi politici prevalenti all’interno dell’istituzione. Sarà eventualmente compito e discrezione della Commissione Europea recepire la risoluzione dandole attuazione, nella forma di una proposta di regolamento o direttiva. Il Parlamento Europeo, lo ricordiamo, non ha potere d’iniziativa legislativa.

La bozza della proposta della Commissione sulla regolamentazione dell’IA per il momento è ancora giudicata da molte parti insoddisfacente proprio nella parte in cui interviene per normare le tecnologie di riconoscimento facciale. La proposta prevede infatti la possibilità di usare sistemi di identificazione biometrica, e quindi anche il riconoscimento facciale, per combattere “gravi fenomeni di criminalità”, come il terrorismo e la cattura di ostaggi.

La risoluzione approvata dal Parlamento è molto più netta e chiede un divieto radicale che non ammetta eccezioni.