Snapchat introduce delle challenge retribuite negli Stati Uniti

Snapchat permetterà ai creatori di contenuti negli Stati Uniti di guadagnare semplicemente postando in un modo completamente nuovo, e sicuramente pensato per spronare la creatività e l’inventiva nella creazione di materiale. Parliamo della feature che prende il nome di Spotlight Challenges, delle vere e proprie sfide a pagamento che la piattaforma pone ai creatori ogni settimana, con ricompense note da dividere per coloro che partecipano, con però alcuni particolari di cui tenere conto.

Per riuscire a entrare di diritto nel montepremi, che va in genere a 1.000$ a 25.000$ totali per ogni singola challenge, è necessario utilizzare delle Lenti specifiche facendo certe attività, o riproducendo dei suoni da Spotlight, come riportano le pagine di The Verge. I vincitori verranno scelti potranno essere da 3 a 5 indipendentemente dal numero dei partecipanti, e si tratterà principalmente coloro che riceveranno maggiori visualizzazioni dai video, e che avranno quindi sfornato del materiale di successo. Nonostante i premi saranno divisi, ci sarà un pagamento minimo di 250$ per ogni creatore, somma piuttosto sostanziosa.

Come confermato, il montepremi verrà distribuito in modo uguale per tutti, e arriveranno diverse sfide settimanali a cui partecipare per provare a vincere. Per la piattaforma parliamo di un costo alquanto alto (milioni di dollari ogni mese), ma che in realtà – stando a quanto dichiarato da un portavoce a The Verge – in futuro potrebbero arrivare delle sfide sponsorizzate in grado di creare introiti per la piattaforma. Sicuramente, sin da subito, il tutto spronerà molti utenti a realizzare nuovi contenuti originali con le condizioni delle sfide.

Attualmente, la novità risulta in fase di lancio negli Stati Uniti, e ulteriori mercati verranno aggiunti nel corso del tempo, anche se non sappiamo ancora di quali si tratta, e se l’Italia potrà essere compresa all’interno del nuovo programma.