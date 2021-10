Paranormal Activity: Next of Kin – Il trailer del nuovo capitolo della saga horror

Ecco il trailer di Paranormal Activity: Next of Kin, il settimo capitolo della saga horror che arriverà su Paramount+ il 29 ottobre.

Paramount+ ha pubblicato il trailer di Paranormal Activity: Next of Kin, il lungometraggio horror che prosegue la saga iniziata nel 2007 con il primo capitolo divenuto un clamoroso successo commerciale. Il nuovo film arriverà sulla piattaforma streaming il 29 ottobre.

Ecco il trailer di Paranormal Activity: Next of Kin.

Secondo quanto riportato la storia mette al centro una regista di documentari chiamata Margot ( interpretata da Emily Bader), e racconta di come la ragazza si avvicina ad una comunità di Amish, con l’obiettivo di saperne di più sulla madre perduta e sulla sua famiglia. Presto la filmmaker si accorgerà che la comunità nasconde qualcosa di sinistro.

Christopher Landon ritorna al franchise di Paranormal Activity dopo anni, avendo già scritto Paranormal Activity 2, 3, e 4. Il cast vede presenti Emily Bader (Broken Visions, Charmed), Roland Buck III (Chicago Med, Better Call Saul), Dan Lippert (The Grand Slams, Brooklyn Nine-Nine), e Henry Ayers-Brown (Blacklist, The Deuce). Il film sarà scritto da Christopher Landon con la regia di William Eubank (Underwater).

Il franchise ha debuttato nel 2007 raggiungendo un grande successo di pubblico. Costato appena 15 mila dollari, ne ha incassati quasi 200 milioni. Nel corso degli anni sono arrivati ben quattro film che vedono protagonista la storia della famiglia di Katie e gli spin-off Paranormal Activity: The Marked Ones e Paranormal Activity: The Ghost Dimension.