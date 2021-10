Microsoft festeggia il lancio di Windows 11 con un NFT e tanto gelato gratis

Microsoft celebra il lancio di Windows 11 con un’iniziativa golosa: regalerà quintali di gelato ai cittadini di New York. Il colosso di Redmond ha collaborato all’evento di marketing con la catena di gelaterie americane Mikey Likes It.

Il gusto dei gelati? ‘Bloomberry‘, ossia mirtillo. Il colore è praticamente identico a quello del wallpaper di default di Windows 11. Figo. Ma anche un po’ inquietante.

Il gelato è completamente gratuito, i newyorchesi – o chiunque si trovi in questi giorni a New York – non devono fare altro che recarsi in una delle gelaterie Mikey Likes It dei quartieri East Village e Harlem.

Windows 11 release is Times Square-official 🏙 pic.twitter.com/1ehKWVvJfo — Katie Anderson (@AndeKat101) October 5, 2021

Microsoft ha anche acquistato un maxi-schermo a Times Square. Non è la prima volta che Microsoft sceglie New York come città di riferimento per il lancio di un sistema operativo, era successo anche con Windows 7 e Windows 8.

Nella giornata di ieri Microsoft ha anche tenuto un evento in streaming: un’esperienza musicale “in 6D” aperta a tutti i fan di Windows 11. Partecipando all’evento si riceveva in omaggio un esclusivo NFT. Mentre scriviamo questa notizia è ancora possibile riscattarlo seguendo questo link. L’NFT permette anche di sbloccare alcune offerte.

In queste ore Microsoft sta inviando una notifica a tutti i computer compatibili con il nuovo sistema operativo. Il passaggio da Windows 10 a Windows 11 è gratuito.