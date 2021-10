Google Play Film: l’app cambia nome e diventa Google TV

Google ha ufficializzato da tempo il cambio di nome di Google Play Film, app pronta a diventare Google TV per tutti gli utenti. Parliamo della classica piattaforma che permette di trovare contenuti in maniera piuttosto facile, accedendo alle proprie app a cui si è abbonati al fine di vederli, senza che manchino suggerimenti nell’immenso catalogo a cui la compagnia si affida. Questa è ufficialmente cambiata su Android, visto che all’infuori del nuovo nome ci sono anche alcuni piccoli miglioramenti.

Questa volta troviamo un design del tutto nuovo, che dovrebbe risultare molto più facile da utilizzare, e che ovviamente include le solite funzionalità che gli utenti sono abituati a sfruttare con i propri dispositivi, con diverse innovazioni sul lato grafico. Non manca la possibilità di tenere i contenuti acquistati o noleggiati sul proprio account ovviamente, anche per la nuova versione del software, visto che all’effettivo abbiamo a che fare con un cambio solamente estetico. C’è da dire però che in futuro arriveranno diverse novità, pronte ad aggiungersi al palinsesto di feature dell’app.

Per quel che concerne gli utenti che utilizzano invece l’applicazione su iPhone, non ci sono attualmente modifiche di alcun tipo all’infuori del semplice arrivo del nome Google TV, ma è probabile che l’azienda lavori presto anche al fine di riuscire a svecchiare l’app per i dispositivi del colosso di Cupertino.

Staremo a vedere quali sono le novità a cui Google sta attualmente lavorando per migliorare la sua applicazione, visto che questa per il momento permette principalmente – come di consueto – di scoprire nuovi contenuti e di salvare quelli a cui si è interessati al fine di acquistarli, come anche di visionarli in un secondo momento. Senza ombra di dubbio il catalogo, che attualmente conta oltre 400.000 titoli, avrà modo di ampliarsi ulteriormente nel corso dei mesi grazie al supporto della compagnia.