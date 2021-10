Cyrano: il trailer del film con Peter Dinklage in proiezione alla Festa del Cinema di Roma

Peter Dinklage è il protagonista del film Cyrano, in arrivo alla Festa del Cinema 2021, e di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Peter Dinklage è il protagonista di Cyrano, il lungometraggio musical che arriverà alla Festa del Cinema di Roma 2021, e di cui è stato da poco diffuso il trailer dedicato. Il film è realizzato da Joe Wright e vede Peter Dinklage vestire i panni di Cyrano de Bergerac.

Ecco il trailer di Cyrano.

Questa è la sinossi del film:

Versione musical dell’intramontabile storia di uno dei più celebri e travolgenti triangoli amorosi di tutti i tempi. Un uomo all’avanguardia rispetto alla sua epoca, Cyrano de Bergerac, incanta il pubblico con brillanti giochi di parole nelle sfide verbali e con la sua sfolgorante abilità nei duelli di spada. Cyrano non riesce tuttavia a trovare il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla splendida Roxanne, perché è convinto che il suo aspetto lo renda indegno dell’amore di colei che è anche la sua più cara amica. Lei, però, si è innamorata a prima vista di Christian.

Il cast del lungometraggio vede presenti, oltre al protagonista Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr. e Ben Mendelsohn. Joe Wright è noto soprattutto per i suoi film in costume, tra cui le sue versioni di due classici come Orgoglio e Pregiudizio e Anna Karenina. A questi ora si andrà ad aggiungerne un altro adattamento: quello di Cyrano.