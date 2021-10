Corsair mostra le sue nuove RAM Vengeance DDR5

Corsair attualmente offre moltissimi prodotti per il mondo dei computer, e considerando che non si limita solamente a presentare modelli migliori dei suoi dispositivi già in commercio, ha finalmente mostrato al mondo la propria visione delle nuove RAM DDR5, prossimo standard ormai pronto a inserirsi nel mercato pian piano. Nello specifico, la compagnia ha deciso di presentare al mondo una prima foto di un kit formato da 4 RAM Corsair Vengeance DDR5.

Queste sono accompagnate nell’immagine da diversi altri prodotti della compagnia, da un’alimentatore a un controller, passando per cavi e ventole, ma sono le RAM ovviamente il vero protagonista. C’è da dire che il nuovo standard avrà modo di fornire prestazioni nettamente migliori rispetto al passato, ma che all’effettivo per quel che concerne il design non troviamo grossi cambiamenti. Come potete ammirare nel fotogramma presente qui di seguito, si tratta di banchi di RAM abbastanza classici, senza effetti RGB e ulteriori personalizzazioni.

Are you ready for DDR5? Here's a first look at what our VENGEANCE DDR5 kits will look like 👀 Learn more about DDR5: https://t.co/025nlOL9qs pic.twitter.com/VomLnNc5s0 — CORSAIR (@CORSAIR) October 5, 2021

Come detto, forma e design risultano molto simili a quelli visti nel corso degli ultimi anni con le DDR4, e infatti non si parla per il momento di grosse novità sotto questo fronte, che forse potrebbero arrivare una volta che il prodotto sarà stato inserito correttamente nel mercato e verrà incluso nei PC di molti appassionati. Non sappiamo attualmente quando le nuove RAM Corsair Vengeance DDR5 arriveranno sul mercato, visto che per il momento l’azienda si è solamente limitata a fornirci una foto del prodotto, forse con diversi mesi di anticipo rispetto al debutto di questo.

Stando a quel che sappiamo, la velocità di base dovrebbe essere di 4.800MT/s, ma staremo a vedere quali saranno le caratteristiche dei prossimi gioiellini della compagnia, come anche quelli che la concorrenza sarà pronta a sfornare una volta che le DDR5 inizieranno a diventare lo standard. È possibile che Corsair stessa avrà presto modo di deliziare i fan con ulteriori modelli dei dispositivi.