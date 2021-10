Will Smith considera La ricerca della Felicità il suo film migliore, Wild Wild West il peggiore

Will Smith ha parlato a GQ dei suoi film migliori e peggiori, citando La Ricerca della Felicità, Men in Black e Wild Wild West.

Will Smith ha ormai alle spalle una carriera di attore più che ventennale, perciò è possibile fare qualche piccolo bilancio, ed anche parlare del suo film migliore e peggiore: l’interprete ha così parlato a GQ rivelando che, a suo parere, il lungometraggio migliore a cui abbia partecipato è La ricerca della Felicità, mentre il peggiore è Wild Wild West.

Ecco le sue parole:

Per diversi motivi se dovessi parlare del mio film migliore citerei La ricerca della Felicità, assieme però al primo Men in Black, penso che siano due film quasi perfetti. Mentre per quanto riguarda il peggiore direi Wild Wild West, vedermi coi copripantaloni non è una bella cosa.

Smith ha anche scherzato sul fatto che non abbia ricevuto un premio Oscar per la sua performance in La Ricerca della Felicità. Per quanto riguarda il suo giudizio sui suoi film migliori e peggiori, riferendoci a Rotten Tomatoes possiamo notare delle differenti valutazioni: questo perché, da un lato viene confermato Men in Black come il migliore film di Will Smith, con il 92% di percentuale di giudizi positivi, mentre La Ricerca della Felicità è al 67%, superata da Hitch, Nemico Pubblico e Bad Boys for Life.

E per quanto riguarda il film peggiore c’è qualcosa che è andato anche peggio rispetto Wild Wild West, con Collateral Beauty che ha raccolto il 17% e After Earth appena l’11%.