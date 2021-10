The Last Voyage of the Demeter: il film su Dracula uscirà nel 2023

Sono finite le riprese di The Last Voyage of the Demeter, il film su Dracula realizzato da Amblin che uscirà nel 2023.

The Last Voyage of the Demeter è il titolo della produzione Amblin Entertainment che si concentrerà su un capitolo del romanzo di Dracula e che, dopo una tribolata produzione, è riuscita a concludere le riprese. Il film uscirà nel 2023.

Amblin ha annunciato la fine delle riprese di The Last Voyage of the Demeter, sotto la guida alla regia di André Øvredal. Si tratta di un progetto che ha visto negli anni succedersi vari possibili registi, ovvero Marcus Nispel, Stefan Ruzowitsky, David Slade e Neil Marshall.

Nei panni del protagonista, ovvero del conte Dracula, è stato scelto per il progetto Javier Botet, mentre il resto del cast prevede la presenza di Corey Hawkins, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Aisling Franciosi, Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff, Woody Norman, Martin Furulund e Chris Walley.

La storia che sarà al centro di The Last Voyage of the Demeter racconterà della nave che ha trasportato il Conte Dracula fino in Inghilterra, portando una carneficina all’interno della stessa Demeter, in uno dei capitoli più inquietanti del romanzo di Bram Stoker del 1897.

The Last Voyage of the Demeter è atteso nelle sale cinematografiche per il 27 gennaio 2023.