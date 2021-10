Tesla apre due nuovi Tesla Center in Italia: sono a Torino e Firenze

Tesla potenzia la sua presenza in Italia. Aprono due nuovi Tesla Center in Italia, vediamo l'elenco completo di tutti gli store italiani della casa automobilistica.

05—Ott—2021 / 11:09 AM

Tesla potenzia la sua rete di presidi italiani. Aprono due nuovi Tesla Center in Italia: a Torino e Firenze. Oggi l’Italia dispone di sei diversi Tesla Center, a cui si aggiungono due pop-up store di recente apertura e un ulteriore negozio a Milano, in Piazza Gae Aulenti.

La lista dei Tesla Center in Italia:

Milano-Linate

Torino

Padova

Bologna

Firenze

Roma

A questi si aggiungono i pop-up store di:

Bolzano

Brescia

Bergamo

Napoli

Catania

I Tesla Center consentono al grande pubblico di entrare in contatto e prendere confidenza con il catalogo di Tesla. Forniscono anche assistenza ufficiale ai clienti del brand. Se la tua provincia non ha un Tesla Center ufficiale non ti preoccupare: la casa automobilistica di Elon Musk predilige un modello di vendita diretta online. Sarà comunque possibile ordinare il veicolo e farselo spedire a casa o nel punto di ritiro più vicino.

Il nuovo Tesla Center di Torino ha aperto i battenti in Strada Settimo, al civico 234. A Firenze il Tesla Center si trova in Via Ferrarin 34 e verrà inaugurato ufficialmente nei prossimi giorni.

