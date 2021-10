Telegram: Pavel Durov dà il benvenuto ai nuovi membri con qualche frecciatina alla concorrenza

A metà fra un’enorme frecciatina e un messaggio di benvenuto sincero, Pavel Durov di Telegram ci ha tenuto a parlare ai nuovi membri arrivati sul social network, con un messaggio molto personale che non mancava però di ironia. Il tutto è avvenuto in seguito a una crescita spaventosa degli utilizzatori della piattaforma e di coloro che si sono registrati nella giornata di ieri, per via del fatto che Facebook, WhatsApp e Instagram non sono stati utilizzabili per moltissime ore.

Trovate il messaggio del CEO di Telegram tradotto qui di seguito:

Ieri Telegram ha avuto una crescita record per le registrazioni e attività La crescita giornaliera di Telegram ha superato la norma di molto, e abbiamo dato il benvenuto a oltre 70 milioni di rifugiati da altre piattaforme in un giorno. Sono fiero di come il nostro team abbia gestito la crescita senza precedenti perché Telegram continua a lavorare senza impeccabilmente per la gran maggioranza dei nostri utenti. Detto questo, alcuni in America potrebbero aver notato rallentamenti rispetto al solito, visto che milioni di utenti dal continente si sono registrati contemporaneamente sulla piattaforma. Chiedo ai nostri membri di salutare i nuovi amici arrivati, aiutarli a disfare le valigie e far conoscere loro quello che abbiamo. Assicuratevi che restino nei dintorni e vedano perché Telegram è anni luce avanti alla competizione. Per i nuovi utenti vorrei dire questo – Benvenuti su Telegram, la piattaforma di messaggistica indipendente più grande. Non falliremo dove gli altri lo hanno fatto.

Resterà da vedere se questo enorme boost porterà molti utenti a restare su Telegram al fine di sfruttare le potenzialità della piattaforma anche con il ritorno della concorrenza, che stando a Durov ha deluso dove la sua app di messaggistica non farà lo stesso. Per fortuna infatti, nella giornata di ieri i problemi per la piattaforma sono stati davvero pochi, si parla solo di qualche piccolo rallentamento.