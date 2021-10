Muppets Haunted Mansion: La casa stregata, due clip dallo show Disney+

Siete pronti ad un Halloween… anticipato, insieme ai Muppets? “Gonzo & Pepe Have Arrived” e “Pick Up” sono i titoli delle prime due clip tratte da Muppets Haunted Mansion: La casa stregata, special inedito per Disney+ in arrivo l’8 ottobre.

Questo nuovissimo show vedrà la presenza del cast stellare dei Muppet, la partecipazione di alcune celebrità, musica inedita e un divertimento spaventoso per le famiglie che farà parte delle celebrazioni di Halloween previste sulla piattaforma, l’Hallowstream.

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata si svolge durante la festa di Halloween, quando Gonzo viene sfidato a trascorrere una notte che metterà alla prova il suo coraggio nel posto più spaventoso e divertente della Terra… la Haunted Mansion.

