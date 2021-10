Guida astrologica per cuori infranti: il trailer ufficiale della serie TV Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha condiviso il trailer della serie TV intitolata Guida astrologica per cuori infranti. Si tratta di un telefilm tratto dal romanzo di successo di Silvia Zucca. Lo show arriverà su Netflix direttamente il 27 ottobre.

Qui sotto potete trovare il trailer di Guida astrologica per cuori infranti, il telefilm di produzione italiana in uscita tra qualche settimana.

Questa è la descrizione che è stata offerta dalla piattaforma streaming:

Questa storia tratta dal romanzo di Silvia Zucca parla di Alice e di come un giorno è costretta a rimettersi in discussione a livello personale e professionale. Per fortuna conosce casualmente Tio, che le offre la soluzione a ogni sua preoccupazione terrena: l’astrologia. Non quella propinata dai giornali, ma la “vera” interpretazione delle stelle, una guida attraverso gli alti e bassi emozionali della vita. Stranamente, però, le affinità astrali non la proteggono da appuntamenti disastrosi, equivoci imbarazzanti e sorprese incresciose.