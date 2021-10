Zlatan: trailer italiano del biopic su Zlatan Ibrahimovic in arrivo l’11 novembre.

Arriva dall'11 novembre con Lucky Red e Universal il film che celebra Zlatan Ibrahimovic raccontandone la via e le imprese: ecco il trailer.

04—Ott—2021 / 8:57 AM

Sceneggiato da Jakob Beckman e David Lagercrantz e tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” scritta insieme allo stesso Ibrahimović, Zlatan è il film biografico diretto da Jens Sjogren sul grande campione in arrivo nelle sale dall’11 novembre: vi presentiamo il trailer ufficiale.

Si tratta del primo calciatore ad aver giocato con sette squadre in Champions League, nonché del giocatore più espulso dalla stessa: Ibrahimovic ha giocato nelle squadre più prestigiose, dall’Ajax al Psg, passando per Juventus, Inter, Barcellona e Milan, conquistando sul campo (e in conferenza stampa) fama mondiale.

Ad interpretare il futuro attaccante due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (per il periodo dai 17 ai 23 anni). Ibrahimović stesso è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza in ogni fase del processo di scrittura della sceneggiatura.

Questa la sinossi del film:

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di #Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

Leggi anche: