Way Down: trailer italiano del film Sky Original in arrivo il 18 ottobre

Dal 18 ottobre su Sky Cinema e in streaming su Now, il racconto di un furto passato alla storia nel film targato Sky Original Way Down, di cui Sky ha appena pubblicato il trailer italiano, in collaborazione con Eagle Pictures.

L’attenzione di Thom, geniale studente di ingegneria, è catturata dalla cassaforte della Banca di Spagna che, costruita cent’anni prima, non è mai stata violata. Quando scopre che un leggendario tesoro sarà custodito per 10 giorni nella cassaforte, Thom escogita un piano per mettere a segno un colpo molto fruttuoso con l’aiuto del commerciante d’arte Walter Moreland. A disposizione però avranno solo 105 minuti, il tempo della finale di Coppa del Mondo di calcio del 2010: Paesi Bassi vs Spagna.

Diretto da Jaume Balagueró, il film vede nel cast Freddie Highmore (La fabbrica di cioccolato e la serie The Good Doctor), Sam Riley (Maleficent), Liam Cunningham (Il Trono di Spade) e Famke Janssen (Golden Eye).

