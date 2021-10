Moto E40: spuntano i primi render del telefono Motorola

Sembra che l’esistenza dello smartphone Moto E40 targato Motorola sia ormai quasi confermata, considerando anche che il noto leaker Evan Blass ha postato dei primi render approfondendo il dispositivo in questione. Si tratta di informazioni relative sia al lato estetico dello smartphone, sia per quanto riguarda le specifiche interne, ma per il momento è bene prendere il tutto con le pinze fino a che la compagnia non avrà modo di parlare ufficialmente del device.

Stando a quanto mostrato dal tipster, ci troviamo davanti a uno smartphone che avrà il sensore per le impronte posto sul retro, e si presenterà con un processore Octa-Core, nonché un display da 6,5 pollici HD+ con refresh rate di 90 Hz. Il SoC rumoreggiato è l’Unisoc Tiger T700, ma per il momento si tratta di informazioni ancora più dubbiose. Vi lasciamo qui di seguito al tweet contenente i render del nuovo Moto E40.

Nelle immagini si nota un modulo con 3 sensori, con il primario che sembra sarà da 48 MP, e nessun ulteriore dettaglio per quel che concerne gli altri due. Come riportano le pagine di GizChina, considerando il target budget a cui pare il device voglia puntare, è possibile aspettarsi un sensore per la profondità e uno macro. Vista la presenza di un bottone aggiuntivo, potremmo avere a che fare con un pulsante dedicato all’assistente di Google.

Sembra che il sistema operativo sarà Android 11, e il device dovrebbe essere equipaggiato con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Considerando il target del telefono, le specifiche sono tutt’altro che deludenti, specialmente se si parla del refresh rate aumentato, in grado di permettere maggiore fluidità per i fotogrammi su schermo. Staremo a vedere quali saranno i dettagli che verranno confermati dalla compagnia nelle prossime settimane.