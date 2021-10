MediaTek batte Qualcomm e regna nel mercato dei chip, spiega un’analisi

Degli analisti hanno recentemente spiegato il fatto che MediaTek è riuscita a raggiungere un traguardo importantissimo, visto che la compagnia si è stabilizzata ufficialmente come leader del mercato, controllando per la prima volta nella storia il 40% dei chip presenti nei dispositivi in commercio. Attualmente si parla di una quota di mercato del 43%, che solamente qualche mese a dietro era invece del 37%. Come riporta GizChina, considerando periodi di tempo più grandi il risultato è ancora più impressionante, dato che lo scorso anno MediaTek possedeva solamente il 26% del mercato dei chip.

La principale rivale è ovviamente la nota Qualcomm, che attualmente dovrebbe avere invece il 28% delle quote di mercato, con Apple che invece detiene il 14% e si piazza al terzo posto. Considerando il debutto degli iPhone 13, i valori del colosso di Cupertino dovrebbero migliorare di molto nel corso dei prossimi mesi. C’è da specificare che, nonostante la sconfitta sul campo globale, stando all’analisi Qualcomm resta il re indiscusso nel campo 5G, visto che mentre l’anno scorso possedeva il 29% delle quote di mercato, questa volta il risultato è salito al 55%.

Stando a Dale Gai, direttore della ricerca, il vantaggio di MediaTek rispetto a Qualcomm è dovuto principalmente alla carenza di score nella prima metà del 2021, che ha permesso al colosso di guadagnare molta posizione. Staremo quindi a vedere se nel corso dei prossimi mesi, con il miglioramento della situazione per quel che concerne l’accessibilità delle scorte per Qualcomm, la compagnia riuscirà a riprendere la prima posizione del mercato.

La compagnia non ha infatti di certo intenzione di fermarsi, e come emerso tempo a dietro, si farà aiutare anche da Intel per riuscire a perseguire i propri obiettivi. Vi abbiamo parlato di questa particolare collaborazione all’interno dell’approfondimento a cui potete accedere attraverso questo link.