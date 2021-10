Let’s Kiss: ad Alice nella Città il film su Franco Grillini

Il film di Filippo Vendemmiati sulla figura del politico e attivista Franco Grillini sarà in concorso ad Alice nella Città nella sezione Panorama Italia.

03—Ott—2021 / 10:03 AM

La casa di produzione Genoma Films annuncia la presenza del suo nuovo progetto cinematografico alla prossima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 14 al 24 ottobre: Let’ Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile di Filippo Vendemmiati verrà presentato in anteprima mondiale, in concorso, nel segmento Panorama Italia lunedì 18 ottobre alle ore 21 all’Auditorium della Conciliazione.

Let’ Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile è incentrato sulla figura di Franco Grillini, politico e attivista bolognese da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT. Attraverso il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, il biopic, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce i luoghi simbolo della sua vita e oltre trent’anni di storia politica italiana e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità̀ e dell’uguaglianza su un tema attualissimo che ancora oggi, pur riguardando milioni di persone, resta fortemente divisivo quando non ignorato.

Il film è diretto da Filippo Vendemmiati – già regista di numerosi lungometraggi tra cui È stato morto un ragazzo-Federico Aldrovandi che una notte incontrò la polizia, vincitore del David di Donatello come miglior documentario nel 2011 – e vede anche la collaborazione di Paolo Fresu per la composizione delle musiche.

