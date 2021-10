Silent Hill: Hideo Kojima a lavoro su un titolo per PS5 (rumor)

02—Ott—2021 / 10:45 AM

Hideo Kojima e Silent Hill sono due nomi che associati stuzzicano tutti gli appassionati di videogiochi, ed il rumor che arriva è di quelli importanti, e vorrebbe la Kojima Productions a lavoro su un titolo di Silent Hill per PS5. La notizia è stata riportata da VGC e ripresa da Gematsu, che solitamente è attendibile sui rumor.

Lo stesso sito ha aggiunto che il Silent Hill di Hideo Kojima sarebbe finanziato direttamente da Sony Interactive Entertainment. L’indiscrezione farebbe parte di un piano più ampio che prevede che Konami rivitalizzi alcuni dei suoi titoli più importanti: stiamo parlando di Metal Gear, Castlevania e dello stesso Silent Hill.

La compagnia negli ultimi tempi si starebbe ristrutturando, e per questo motivo avrebbe deciso di riprendere alcuni dei suoi titoli più forti, e di lavorare allo sviluppo di qualcosa di nuovo. E sembra che si stia lavorando ad un Castlevania capace di reimmaginare la serie, e poi ancora ad una nuova versione di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, e ad una versione rimasterizzata del primo gioco della serie.

Per quanto riguarda Silent Hill, ricordiamo che il primo videogioco venne pubblicato nel 1999 come esclusiva per PlayStation.