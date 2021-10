Intervista col Vampiro: le riprese della serie TV inizieranno a dicembre

Le riprese della serie TV dedicata a Intervista col Vampiro inizieranno a dicembre a New Orleans, secondo quanto riferito dal regista Alan Taylor.

02—Ott—2021 / 11:00 AM

Arrivano nuove notizie sulla produzione della serie TV di AMC dedicata a Intervista col Vampiro, e questa volta la fonte è lo stesso regista Alan Taylor, che lavorerà sul pilot, assieme ad altri episodi del telefilm. Intervistato da Collider Alan Taylor ha dichiarato che le riprese di Intervista col Vampiro inizieranno a dicembre.

Oltre al periodo d’inizio delle riprese, Taylor ha anche aggiunto che la produzione di Intervista col Vampiro inizierà a New Orleans, uno dei luoghi topici della storia, considerando che il primo libro è ambientato per gran parte proprio in quella città. Lo stesso Taylor ha aggiunto:

Ho un legame personale con il libro. Ho letto Intervista col Vampiro e l’ho amato, perché mi ha dato questa impressione che ogni altra cosa scritta dai vampiri sia una s****ta, mentre questa è la verità. Questa è la realtà, e ciò che potrebbe concretamente succedere se i vampiri esistessero.

Alan Taylor dirigerà i primi due episodi della serie TV su Intervista col Vampiro che sarà composta complessivamente da otto puntate. Sembra che il telefilm debutterà nel 2022 su AMC ed AMC+. Rolin Jones farà da sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie, dopo aver stretto un accordo complessivo con gli AMC Studios. Mentre tra i produttori esecutivi ci saranno Mark Johnson, Anne Rice e Christopher Rice.