Sister Act 3: Tim Federle sarà il regista del nuovo film

01—Ott—2021 / 11:56 AM

Sono stati annunciati due nomi importanti che riguardano la produzione di Sister Act 3: Tim Federle è stato scelto per la regia del nuovo film, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Madhuri Shekar Penning. La notizia è stata rivelata da Deadline.

Tim Federle prima di dirigere Sister Act 3 si è già cimentato con i musical su Disney+, considerando che si tratta del creatore di High School Musical: The Musical – La serie. Per il nuovo film ci sarà il ritorno di Whoopi Goldberg, sempre nei panni dell’iconica Deloris, conosciuta anche come Suor Maria Claretta.

Whoopi Goldberg produrrà il film assieme a Tyler Perry e Tom Leonardis. Il terzo capitolo della saga arriverà direttamente sulla piattaforma streaming Disney+. Ancora non sono state date delle informazioni sulla data d’uscita del lungometraggio.

Vi ricordiamo che il primo film del franchise arrivò nel 1992 e raccontava la storia di Deloris Van Cartier, esuberante cantante che si nasconde in un convento dopo aver assistito ad un omicidio. La donna deve tenere un profilo basso fino alla data del processo, ma vista la sua vulcanica indole non sarà facile.

