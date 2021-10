La Famiglia Addams 2: il regista parla della possibilità di un live-action con gli stessi attori

Conrad Vernon, il regista de La Famiglia Addams 2, ha parlato a ComicBook.com della possibilità di realizzare una versione live-action del film con gli stessi attori vocali del lungometraggio animato. Su alcune scelte Vernom è stato piuttosto convinto, mentre per altre ci sarebbe qualche riflessione da fare.

Ecco le parole di Conrad Vernon:

Mettere insieme il cast è stato un qualcosa che ci ha fatto impiegare un sacco di tempo, anche se alcuni personaggi associati ai vari attori mi erano venuti subito in mente. Charlize Theron ho pensato da subito fosse adatta per Morticia, mentre per Mercoledì abbiamo provato diverse voci, ma Chloë’s Grace Moretz ha spiccato su tutti. Era perfetta. Per questa versione animata è stato bello utilizzare i personaggi della Famiglia Addams esattamente come li aveva disegnati Charles Addams. E tutto questo si potrebbe riportare in una versione live-action, però non sarebbe facile riuscire a combinare la questione dell’età. Ad esempio Chloë è una ventenne mentre Mercoledì dovrebbe, invece, avere 13 anni, e non so come questa cosa si potrebbe traslare.