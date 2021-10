Bluepoint Games si unisce alla famiglia di PlayStation Studios

Bluepoint Games, sviluppatore di remake e remastered come quelle di Demon’s Souls e Shadow of the Colossus, entra a far parte dei PlayStation Studios.

Era solo questione di tempo, dati gli impegni presi dallo studio negli ultimi anni, ma ora arriva una notizia di un certo peso, dato che andrà a rafforzare ancora di più gli studi interni di SIE: Bluepoint Games, studio con base ad Austin, conosciuto per il grande lavoro svolto su Remake e Remaster, entra a far parte dei PlayStation Studios.

Sony Interactive Entertainment annuncia infatti di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Bluepoint Games, uno dei principali partner di lunga data di SIE, con una storia di sviluppo di remaster e remake acclamati dalla critica per le console PlayStation. Con una relazione che dura da oltre 15 anni, l’esperienza di Bluepoint nella costruzione di mondi di alta qualità e nella creazione di personaggi aiuterà nello sviluppo delle future IP dei PlayStation Studios.

Con ciascuno dei propri progetti, Bluepoint ha continuato ad alzare l’asticella della componente grafica e del gameplay su console, sviluppando alcune delle remaster e dei remake di maggiore qualità del settore. L’uscita più recente di Bluepoint, il remake per PS5 di Demon’s Souls, è stato uno dei titoli più acclamati della critica, vendendo oltre 1,4 milioni di copie* dall’uscita, datata al 12 novembre 2020. Altri titoli nel portfolio di Bluepoint includono i remake per PS4 e remaster di Uncharted: The Nathan Drake Collection, Shadow of the Colossus, Gravity Rush e molti altri. Con sede ad Austin, in Texas, Bluepoint si unirà all’operazione di sviluppo globale di PlayStation Studios e sarà il sedicesimo studio ad entrare a far parte della famiglia PlayStation.

Bluepoint Games è stato un partner incredibile con cui lavorare nel corso degli anni e l’abilità che hanno dimostrato nei progetti passati è impeccabile. L’aggiunta di Bluepoint a PlayStation Studios dimostra ulteriormente la nostra continua attenzione all’investimento in team creativi e alla loro promozione, e siamo sicuri che essi offriranno esperienze di gioco di livello mondiale per i nostri fan.

ha affermato Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment.

Il roster di remake e remaster PlayStation di Bluepoint acclamati dalla critica non ha eguali e con ciascuno dei suoi progetti il team ha superato gli standard di alta qualità che cerchiamo in PlayStation Studios. Hanno l’esperienza nello sviluppo del nostro hardware, possiedono l’abilità tecnica per creare grandi titoli per la nostra piattaforma e hanno dimostrato abilità artistiche capaci di creare splendidi ambienti e personaggi. L’ambizione creativa e le competenze del talentuoso team di Bluepoint daranno nuova vita ai progetti imminenti e non potrei essere più felice di accoglierli ufficialmente nei PlayStation Studios.

ha dichiarato Hermen Hulst, Capo di PlayStation Studios.

C’è una lunga storia di fiducia tra Bluepoint e SIE. Il nostro primo gioco, Blast Factor, era un titolo di lancio per PS3 e il nostro titolo più recente, Demon’s Souls era pronto a lanciare una sfida per il pubblico al debutto di PS5. Condividiamo gli stessi valori e siamo ugualmente impegnati a creare nuovi fantastici giochi. Entrare a far parte di PlayStation Studios consentirà al nostro team di creatori di grande talento e passione di portare il livello di qualità ancora più in alto e di intraprendere progetti più ambiziosi mantenendo la cultura e l’identità della nostra azienda.

ha aggiunto Marco Thrush, Presidente di Bluepoint Games.

