Zoom: arriva Read, per misurare l’interesse nelle riunioni

Per tutti gli utenti che si chiedono come sta andando una riunione su Zoom, e pensano che questa possa ad esempio risultare non produttiva o semplicemente migliorabile, sarà possibile affidarsi a una startup dedicata. Il CEO di Foursquare ha infatti creato il programma Read, rilasciato per gli utenti su Zoom in via gratuita.

Si tratta di uno strumento che in tempo reale riesce a misurare l’interesse dei partecipanti di una riunione per i contenuti che stanno venendo trattati, fornendo un feedback con l’obiettivo di migliorare insieme ai partecipanti l’evento in corso e quelli futuri.

Di seguito la dichiarazione di David Shim, co-fondatore e CEO di Read:

Nessuno vuole partecipare a un brutto meeting. Questi sono perdite di tempo e hanno un impatto sul morale, studi dimostrano che circa la metà delle riunioni sono classificate come non produttive. Read Dashboard fornisce trasparenza in tempo reale per i leader della riunione e per i partecipanti al fine di capire come un meeting sta davvero andando. Le persone sono davvero interessate? Risultano frustrate? Si sentono produttive? Questo permette a ogni partecipante di misurare il successo della riunione, e di migliorarla tutti insieme al fine di creare interazioni più produttive.

Stando a Shim, Read è creato con i principi della collaborazione, trasparenza e privacy, e infatti la piattaforma fornisce a tutti i partecipanti i dati in maniera diretta. C’è inoltre da specificare che la feature può in qualunque modo essere rimossa, e che questa non si occupa di registrare le riunioni per permettere in seguito di rivederle, rispettando quindi nel possibile la privacy.

Al momento si può entrare a far parte del programma attraverso il seguente link, questo agisce grazie all’integrazione con Google Calendar e risulta al contempo possibile invitare dashboard@read.ai nelle riunioni per consentire il corretto funzionamento.