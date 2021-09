Twitch aggiunge delle nuove restrizioni opzionali per la chat

Come confermato da parte dell’azienda, gli streamer hanno ora modo di creare delle restrizioni in chat per fermare alcuni utenti che non soddisfano i requisiti.

Twitch ha aggiunto una nuova funzionalità, come dichiarato dall’azienda su Twitter, che si pone l’obiettivo di rendere gli ambienti delle chat decisamente meno confusionari in alcune situazioni. Tutti gli utenti possono facilmente registrarsi all’interno della piattaforma ed entrare in una qualunque live al fine di commentare ed esprimere le proprie opinioni, o ad esempio partecipare ad eventi e raid, salvo non ci siano blocchi da parte degli streamer che in un modo o in un altro limitano la chat.

Tuttavia, proprio per quel che concerne i raid, capitano situazioni in cui i messaggi risultano particolarmente spinosi, e chi lavora sulla piattaforma si trova a dover bannare ondate di utenti in alcuni momenti, non potendo controllare con facilità il flusso di messaggi negativi che appare da un momento all’altro. Twitch è a conoscenza della questione, e dopo essersi battuta per anni al fine di limitare i raid con scopi negativi, ha regalato a chi lavora sulla piattaforma un’arma di non poco conto.

Risulta infatti ora possibile permettere ai membri della community di scrivere in chat solo nel caso in cui abbiano effettuato il controllo telefonico. In questo modo, questi non hanno la possibilità di creare account su account al fine di dare problemi in chat, e nel caso in cui gli streamer optino per quest’opzione, dovranno quindi procedere ai ban di nuovo solo nel caso in cui i malintenzionati si muniscano di un altro numero di telefono.

Il massimo di account registrabili per un singolo numero è 5, ma al ban di uno le ripercussioni avvengono per tutti gli altri. È possibile traslare il processo anche per le mail, o per account create da troppo poco tempo, e imporre l’età minima per gli utenti che chattano. Trovate qui di seguito il Tweet in cui l’azienda ha parlato della situazione.

Today we're putting more power in the hands of the community, by enabling phone verified chat! Now creators and mods can require viewers to verify their account via phone number (or email) before they can chat. For more information review the blog: https://t.co/TlqCS4OzQC — Twitch (@Twitch) September 29, 2021

Come spiegato, grazie ai nuovi strumenti risulta possibile escludere alcuni tipi di utenti dalle restrizioni, come ad esempio VIP, mod e iscritti al canale.