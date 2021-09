Suicide Squad: Will Smith conferma il suo possibile ritorno come Deadshot

Will Smith, parlando con GQ, ha confermato che il suo Deadshot potrebbe tornare in un prossimo film sulla Suicide Squad.

Nonostante il Deadshot di Will Smith non si sia visto in The Suicide Squad, l’attore ha confermato che il suo personaggio esiste ancora nell’universo cinematografico DC e che potenzialmente potrebbe tornare in un prossimo lungometraggio.

Ecco le parole di Will Smith a GQ sul suo possibile ritorno come Deadshot in Suicide Squad:

Quando sono iniziati i lavori sul set del nuovo film stavo lavorando su altro e loro erano già pronti per girare, è stato quindi un problema che riguardava i tempi che non si sono incrociati. Poi Deadshot è stato lasciato fuori dalla nuova squadra suicida, giusto? Col fatto che Idris Elba ha fatto un personaggio diverso dal mio potrei tornare.

Perciò tutto resta aperto, c’è solo da capire se e quando si farà un nuovo film sulla Suicide Squad, e se eventualmente sarà ancora presente James Gunn alla regia. Ricordiamo che Will Smith ha partecipato al lungometraggio sulla Suicide Squad girato da David Ayer e uscito nel 2016.

Mentre il secondo film sulla squadra suicida è uscito lo scorso agosto, portando nel cast diversi nomi e personaggi nuovi, confermando però rispetto al primo film Margot Robbie, Joel Kinnaman e Jay Courtney.