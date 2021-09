Maya e i tre guerrieri: trailer ufficiale della miniserie animata Netflix

Dall’ideatore Jorge R. Gutiérrez (“El Tigre”, “Il libro della vita”) Maya e i tre guerrieri è un evento animato Netflix raccontato in nove epici episodi, in arrivo il 22 ottobre: ecco il trailer, in versione originale e localizzato in italiano.

L’opera vanta le voci originali di Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Perez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Jorge R. Gutiérrez, Sandra Equihua, Isabela Merced, Chelsea Rendon, Joaquín Cosío, Carlos Alazraqui e Rita Moreno.

Questa la nuova sinossi:

Chimi (il guerriero Teschio), Rico (il mago Gallo) e Picchu (il guerriero Puma) sono tre personaggi emarginati da altrettante terre lontane che si uniranno a Maya (la guerriera Aquila) nel suo nobile tentativo di fermare Lord Mictlan (il dio della guerra) e realizzare un’antica profezia.

Leggi anche: